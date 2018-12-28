Son Dakika Haberleri: Dolmuştaki Yolcuları Soyan Yankesici Yakalandı

Dolmuştaki Yolcuları Soyan Yankesici Yakalandı

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çalan şahıs yakalandı.

Dolmuştaki Yolcuları Soyan Yankesici Yakalandı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çalan şahıs yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan dolmuşlara yolcu gibi binip, yanına oturduğu vatandaşların ceplerinde bulunan toplamda 3 bin 245 TL'yi yankesicilik yöntemi ile çalan şahsın yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın ardından harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, olayı gerçekleştiren şahsın A.İ.H.(49) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

Sakarya, Adapazarı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu

Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:45:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolmuştaki Yolcuları Soyan Yankesici Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]