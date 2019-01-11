Son Dakika Haberleri: Dolmuştan Düşen Kadının Ölmesine İlişkin Dava

Dolmuştan Düşen Kadının Ölmesine İlişkin Dava

1 saat önce

Adana'da 3 çocuk annesi kadının, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen dolmuştan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili şoförün yargılanması sürdürüldü.

Dolmuştan Düşen Kadının Ölmesine İlişkin Dava, System.String[]
Adana'da 3 çocuk annesi kadının, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen dolmuştan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili şoförün yargılanması sürdürüldü.

Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Servet Altundağ'un eşi Mehmet Altundağ ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık T.A. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme hakimi, geçen celse yapılmasına karar verilen keşfin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Sanığın avukatı, müvekkilinin eşi rahatsız olduğu için duruşmaya gelemediğini, yeniden keşif kararı verilerek dosyanın kusur raporu için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, olay yerinde delillerin değerlendirilmesi yönünde 1 Mart'ta keşif yapılmasına, keşifte bir bilirkişi ile olayın görgü tanığı Abdulbaki Örnek'in de hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çukurova Üniversitesi Kampüsünde, 6 Haziran'da hareket halindeki, kapısı açık dolmuştan inmek isteyen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), düşerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 13 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Olayın ardından tutuklanan ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hakkında dava açılan dolmuş şoförü T.A, dava aşamasında, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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