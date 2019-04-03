Son Dakika Haberleri: Dolmuştan Düşen Kadının Ölmesine İlişkin Dava

Dolmuştan Düşen Kadının Ölmesine İlişkin Dava

27 dakika önce

Adana'da üç çocuk annesi kadının, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen dolmuştan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Dolmuştan Düşen Kadının Ölmesine İlişkin Dava, System.String[]
Adana'da üç çocuk annesi kadının, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen dolmuştan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz şoför T.A ile tarafların avukatları geldi.

Bilirkişi tarafından hazırlanan kusur raporunun okunduğu duruşmada, taraflara söz hakkı verildi.

Mahkeme hakimi, kusur raporunun belirlenmesi için dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Çukurova Üniversitesi Kampüsünde, 6 Haziran 2018'de iddiaya göre, hareket halindeki, kapısı açık dolmuştan inmek isteyen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), düşerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 13 Haziran 2018'de yaşamını yitirmişti. Olayın ardından tutuklanan ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hakkında dava açılan dolmuş şoförü T.A, dava aşamasında, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:03 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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