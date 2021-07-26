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Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar - Son Dakika

Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar

26.07.2021 15:50

İzmir'de bir dolmuşun geri manevra sırasında çarptığı 23 yaşındaki Rabia Yılmaz, şoför ve yanındaki karısıyla tartışmaya başladı. Yılmaz, küfürler ederek başörtüsünü zorla çıkardıklarını iddia ettiği dolmuş şoförü ve eşinden şikayetçi oldu. İfade veren şüpheliler, serbest bırakıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın 3. günü yaşanan olayda 23 yaşındaki Rabia Yılmaz isimli kadın, saat 18.25 sıralarında iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP DARBETTİKLERİNİ İDDİA ETTİ

ATM'den para çektiği sırada Buca-Bornova hattında çalışan 'Ramazan' isimli dolmuş şoförünün minibüsü ile üzerine doğru geri manevra yaptığını ve aracın altında kalma tehlikesi atlattığını savunan Yılmaz, şoför ile tartıştı. Ramazan isimli dolmuş şoförünün eşi olduğu öne sürülen kadın ise Yılmaz'a küfürler savurarak özür dilemesini istedi ve sonrasında araçtan inerek Yılmaz'ın başörtüsünü çıkarıp ve darp ettiği iddia edildi.

"KADIN TOKAT ATARKEN ADAM DA SIRTIMDAN VURDU"

Bayram ziyaretinden döndüğü sırada olayın yaşandığını anlatan Yılmaz, "Nişanlıyım ve ev aradığım için yürüyerek eve dönüyordum. ATM'nin önünde duran dolmuşu park halinde sandım ama değilmiş. Karşıya geçmek için hamle yaptım. Dolmuş geri geri gelmeye başlayınca 'Abi ben varım' dedim ama bana doğru gelmeye devam etti. Araca vurdum, yine gelmeye devam etti ve dizime çarpı. Canım yanınca ben de 'Abi gerizekalı mısın sen?' diye bağırdım. Bana 'Sen kimsin?' diyerek hakaretler etmeye başladı. Ben tek başıma olduğum için korktum ve karşıya geçtim. Yanındaki kadın, 'Çabuk kocamdan özür dile' diyerek bana küfürler etmeye başladı. Beni takip etmeye başladılar ve araçtan indiler. 'Çabuk özür dile' diyerek yine küfür ettiler. Kadın direkt benim başörtümü açtı ve küfürler etti. Kadın tokat atarken adam da arkadan sırtıma vurdu" dedi.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER' DEDİM"

Düğün hazırlığı yaptığını ifade eden Yılmaz, "Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Evlilik arefesindeyim, başka şeylerle uğraşmam gerekirken bu kötü şeylerle uğraşıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. 'Allah'ım yardım et, beni öldürecekler' dedim. Kafama vurmaya çalışıyorlardı. O sırada oradan geçenler ve esnaf geldi. Bana yardım ettiler. Kadın ve adamı tuttular. 'Defolun buradan' dediler ve onları oradan gönderdiler. 'Ben kapalı değilim ama senden daha namusluyum' diye bağırarak 'Sen AK Parti'nin köpeğisin. Dua et özel bir yerde çalışıyorum yoksa seni linç etmiştim burada' diye bağırarak gitti. Onları Allah'a havale ediyorum ama bu işin peşini de bırakmayacağım. Darp raporu aldım. Kasiyerlik yapıyorum ama alıp verdiğim paranın hesabını tutamıyorum. Psikolojim çok kötü durumda şuan. Bunların ceza aldığını görünce iyileşeceğim inşallah" diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Yılmaz, İzmir milletvekilleri olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini de söyledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle aracına binen şoför ve eşi, olay yerinden uzaklaşırken, polis merkezine giden Rabia Yılmaz, dolmuş şoförü Ramazan isimli kişiden ve eşi olduğu ifade edilen kadından şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise olayın ardından saldırının yaşandığı caddedeki iş yerleri ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Öte yandan konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karabağlar ilçesinde şüpheliler R.E. ve Y.E. ile müşteki R.B. arasındaki trafikte meydana gelen tartışma olayında şüphelilerin müştekiye yönelik başörtülü olmasını kastederek 'Sen kapalı mısın? AK Parti'nin köpeğisin, kapalı diye namuslu musun?' şeklinde hakaret ve tehdit içeren söylemleri, başörtüsünü açmaya çalışarak darp ettikleri iddiasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında müşteki iddiasını destekler nitelikte tanık beyanı ile güvenlik kamera görüntülerine göre ek delillerin ortaya çıkması üzerine şüpheliler, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme (TCK md.115/3) suçundan 25 Temmuz 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Gözaltı işlemleri halen devam etmektedir".

Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar

Rabia Yılmaz, AK Parti, Hakaret, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar - Son Dakika


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