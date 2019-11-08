Son Dakika Haberleri: Dolmuşun çarptığı kişi öldü
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Dolmuşun çarptığı kişi öldü

6 saat önce

Karabük'te dolmuşun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te dolmuşun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı şehiriçi dolmuşu, Zonguldak Caddesi üzerinde karşıya geçme çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kişiye çarptı.

Kazada dolmuşun altında yaklaşık 10 metre sürüklenerek ağır yaralanan kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dolmuş sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Bu arada ola yerine gelen çok sayıda vatandaşı polis ekipleri uzaklaştırdı.

Dolmuşun çarptığı kişi öldü

Zonguldak, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:25 Kaynak: AA
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