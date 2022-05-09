DOLNİ MORAVA - 721 metre uzunluğundaki asma köprü Çek Cumhuriyeti'nde kapılarını açtı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli göçmenlerle ilgili bir çıkış daha geldi: Kovmayacağız

Dünyanın en uzun asma köprülerinden bir olan "Sky Bridge 721" ziyaretçilerine kapılarını açtı. Çekya'nın Dolni Morava bölgesinde inşa edilen köprünün uzunluğu 721, yerden yüksekliği 95, dikme uzunluğu ise 11.4 metre. Ana halat çapının 76 mm olduğu köprü, yükseklik korkusu olmayan doğaseverlere büyüleyici orman manzarası eşliğinde başka yerde yaşayamayacakları bir his veriyor. Sky Bridge, yayalar için tek yönlü tasarlandı ve deniz seviyesinden 1116 metre yükseğe kuruldu.