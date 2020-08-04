Dolu 10 bin dönümde ekili buğdayı ziyan etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki gün önce etkili olan dolu, 10 bin dönümde ekili olan ve hasat olgunluğuna ulaşan tonlarca buğdayı ziyan etti

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki gün önce etkili olan dolu, 10 bin dönümde ekili olan ve hasat olgunluğuna ulaşan tonlarca buğdayı ziyan etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramının 3. Günü etkili olan dolu yağışının neden olduğu hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler bugün, doludan en fazla etkilenen Acıyurt, Kurdoğlu, Çevirme ve Havuz köylerinde incelemede bulunarak çiftçilerden bilgi aldı. Yaklaşık 10 bin dönüm ekili alanda bulunan hasat olgunluğuna ulaşmış tonlarca buğdayın ziyan olduğu belirtildi. Vali Ayhan çiftçilere yaptığı açıklamada, tarım sigortasının gerekliliğine ve önemini hatırlatıp, yasaların izin verdiği ölçüde yaraların sarılması için ellerinden gelenin yapılacağını belirtti.