Dolu, arı kovanlarını taşıttı



KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde mayıs ayında ayı saldırısı nedeniyle 50 bin liralık zarara uğrayan arıcıları bu kez de dolu yağışı vurdu. Dolu yağışı nedeniyle arıların faydalandığı bitki florası zarar görürken, 7 üretici arı kovanlarını ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ'ın eteklerindeki ormanlık alana taşıdı. Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnal Ünal, dolu sonrası arıların faydalandığı floranın bozulduğunu söyleyerek, dolunun uğramadığı ormanlık alana çekilme mecburiyetinde kaldıklarını belirtti.

Özvatan'da geçen Mayıs ayında, ormanlık alanda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan ayılar, ilçe merkezine inerek 10 üreticinin 30 arı kovanını parçaladı. Ayılar, peteklerdeki balları yerken, arıların da telef olmasına neden oldu. Yaklaşık 50 bin TL zarara uğrayan üreticiler, ilçede etkili olan ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası ikinci kez felaket yaşadı.

Tarımsal Kredi Kooperatifi üyeleri, arı kovanlarını ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ'ın eteklerine taşımak için Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden izin aldı. Üreticiler, dün akşam arıların yuvalarına dönmesiyle birlikte gecenin karanlığında el fenerlerinin yardımıyla kovanları araçlara yükleyerek ormana taşıdı.

'FLORA BOZULDU, ORMANLIK ALANA ÇEKİLME MECBURİYETİNDE KALDIK'

Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnal Ünal, ilçede 12 kilometrelik alana ceviz büyüklüğündeki yağan dolu sonrası arıların faydalandığı floranın bozulduğunu belirtti. Arı kovanlarını dolunun etkili olmadığı alana taşımak zorunda kaldıklarını belirten Ünal, "Çiftçilerimiz mağdur olduğu gibi arıcılarımız da mağdur oldu. Flora dediğimiz otlarının tepelerini dolu kırptı. Büyük zarara uğradı. Arıcılarımız kredi ile çalışıyor, bazı imkansızlıklar var. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri de bu konuda mağdur oldu. Kendi ve kooperatifimizin imkanları ile yukarıda dolunun uğramadığı ormanlık alana çekileceğiz. Bine yakın kovanı iki bölüm halinde arılarımızı yerleştiriyoruz. Ormanlık alanın florasından faydalanmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu bizim için büyük külfettir. Maddi, manevi zararları olmuştur. Doğal afettir ama bu imkansızlardan çıkma arayışındayız" dedi.

'ARILARIMIZ TAŞIMADAN HUZURSUZ'

Taşıma öncesi yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler veren Ünal, şöyle konuştu: "Kovanlarımızı hazırlıyoruz. Arazi engebeli olduğu için kovanların portatif bölümlerini iplerle bağlıyoruz. Arılar akşam yuvalarına girdiği zaman araçlarla yer değişikliği yapacağız. Orada çalışmalarına devam edeceğiz. Arılar bu taşınmadan dolayı bir huzursuzluk duyuyor. Bu hem bizim hem de arılarımızın aleyhine bir durum. Çalışma sistemini bozuyoruz. Yeni bir çalışma sistemi kuracak. Rotası değişecek, alanı değişecek. Yeniden yerler arayacak. Biz oraya adapte olacağız."

'MECBUR KALDIK, GİDİYORUZ'

Ünal, arıların taşındığı yerin merkeze uzak olduğunu kaydeden Ünal, "Verimin düşmesini beklemiyoruz. Verim düşer ise daha da zararlı çıkabiliriz. Buradaki zararlarımız daha fazla oldu. Arılarımız geriledi, petek yapamaz duruma düştü. Floradan hiçbir şey getiremedi. Nektar, polen gelmez oldu. Onun için mecbur kaldık, gidiyoruz" diye konuştu.



- Kayseri