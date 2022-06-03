Bu kişinin uyuşturucu maddeyi B.Ç'den temin ettiğinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada şüpheli B.Ç. de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dolu bira kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı, polisin dikkatinden kaçamadı - Son Dakika

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