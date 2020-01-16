Dolu dolu bir sömestir programı öğrencileri bekliyor - Son Dakika
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Dolu dolu bir sömestir programı öğrencileri bekliyor

6 saat önce

Samsun'da çocuklar, sömestir tatili boyunca her hafta sonu yepyeni tiyatro oyunları ile bambaşka dünyaları keşfederken, interaktif olarak katılım sağlama imkanı bulacak.

Dolu dolu bir sömestir programı öğrencileri bekliyor, System.String[]

Samsun'da çocuklar, sömestir tatili boyunca her hafta sonu yepyeni tiyatro oyunları ile bambaşka dünyaları keşfederken, interaktif olarak katılım sağlama imkanı bulacak.


Samsun Bulvar Alışveriş Merkezinde (AVM) sömestir programı ile öğrenciler dolu bir tatil dönemi geçirecek. Eğlence dünyasının kapılarını açacak olan Bulvar AVM düzenleyeceği her hafta sonu yepyeni tiyatro oyunları ile çocuklar, bambaşka dünyaları keşfederken, interaktif olarak katılım da sağlayacaklar.


"Tiyatro Küçük eller ile Çocuk Tiyatroları"


Sömestir boyunca her hafta sonu Tiyatro Küçük Eller'in "Cesur Kardeşler", "Sevginin Gücü", ve "Afacanlar Hayvan Dostu" adlı müzikli tiyatro oyunları Bulvar AVM Kültür Salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek. Konumu ne olursa olsun her çocuğun ve her bireyin değerli olduğunu eğlenceli bir dille anlatan "Cesur Kardeşler", hayatın ağırlığını ve acısını sevgi kelimesinin unutturduğunu, sevgiyle bakanların her şeyi daha güzel göreceğini vurgulayan "Sevginin Gücü" ve son olarak hayvanlara iyi davranılması gerektiğini sevimli hayvan diyalogları ile anlatan "Afacanlar Hayvan Dostu" tiyatro oyunları hem güldürecek hem de çocuklara faydalı mesajlar vererek onlara hayal dünyalarının kapılarını açacak.


Oyunlar 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek.


Tiyatroların detaylı programları ise şu şekilde: 18 -19 Ocak günleri Cesur Kardeşler, 24-25-26 Ocak günleri Sevginin Gücü, 31 Ocak ile 1 Şubat günleri ise Afacan Hayvan Dostu gösterileri sergilenecek.


"Pera Sanat ile Atölyeler"


Bulvar AVM, Pera Sanat iş birliğiyle birbirinden keyifli atölyeler organize edildi. 20-21-22-23 ve 27-28-29-30 Ocak tarihleri arasında eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek olan atölyeler her yaşa hitap ediyor. Atölyeler; kişi sayısı ile gerçekleştirilecek.


Atölye Detaylı Programı ise şu şekilde: 20 Ocak Unicorn taç ve maske yapım atölyesi, 21 Ocak mozaik atölyesi, 22 Ocak beton figür atölyesi, 23 Ocak vosvos saksı atölyesi, 27 Ocak çikolata yapım atölyesi, 28 Ocak amigurumi oyuncak atölyesi, 29 Ocak figürlü saksı atölyesi, 31 Ocak bez bebek atölyesi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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