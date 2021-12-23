Dolu fırtınası şehri böyle vurdu! - Son Dakika

Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kenti dolu fırtınasına teslim oldu.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetinin yönetim merkezi ve en büyük ikinci şehri Pietermaritzburg, yoğun yağış etkili oldu. Hafif derece başlayan yağmur, kısa sürede fırtınaya dönüşürken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Güney Afrika Meteoroloji Servisi'nin yayınladığı ikinci seviye hava durumu uyarısının ardından meydana gelen dolu fırtınası, araçlara da zarar verdi. Dolu fırtınasına yakalanan sürücüler, golf topu büyüklüğünde dolu yağdığını söyleyerek arabalarında büyük hasar oluştuğunu ifade etti.