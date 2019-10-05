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Dolu köyü felç etti

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Sarnıç Mahallesinde bu sabaha karşı cevizden de büyük dolu yağışı büyük hasara neden oldu.

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Sarnıç Mahallesinde bu sabaha karşı cevizden de büyük dolu yağışı büyük hasara neden oldu.


Sabah saatlerinde başlayan ve yarım saat süren dolu yağışına mahalle sakinleri hazırlıksız yakalandı. Aniden bastıran ve yumruk büyüklüğüne ulaşan dolu yağışında evlerin çatılarındaki güneş enerjisi panellerinin yüzde 80'i tamamen hasar gördü. Evlerin önündeki araçların da birçoğunun camlı kırılırken, bazı araçların da ön ve arka camları çatladı. Dolu evlerin çatılarındaki etermit kaplamaları da delerken, bazı evlerin camları zarar gördü.


Evlerinin çatısındaki güneş enerjisi paneli zarar gören Feriştah Turhan isimli kadın, "Sabah saat 04.00'da dolu yağışı başladı. Dolu cevizden büyüktü. Evimizin çatısındaki güneş enerjisi paneli tamamen zarar gördü. Ben 50 yaşıma giriyorum. Böyle bir dolu yağışı görmedim" dedi.


Aracı zarar gören bir başka vatandaş ise "Gece saat 04.00'da çatıdan sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda dolu yağdığını gördüm. Sabah kalktığımda arabanın camları çatlamış, zeytin ağaçları dallarından kırılarak hasar görmüş. Çatıya çıktığımda çatı adeta elek gibi olmuş. Yağan dolu yumrukz büyüklüğünde vardı" dedi. - MUĞLA

Dolu Yağışı, Sabah, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:39 Kaynak: İHA
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