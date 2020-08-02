Dolu nedeniyle kent beyaza büründü (2) - Son Dakika

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kars- Iğdır kara yolunun Hanlar geçidi mevkisinde şiddetli dolu nedeniyle yol ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Bazı sürücüler görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlarını yol kenarına çekip dolunun dinmesini bekledi.

Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanağın ardından yağan dolu su baskınlarına neden oldu. Düzmeşe mevkisinde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.

Mescitli köyünde ise yağmur suları köyün içinden geçen dereyi taşırdı.

Yağış nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.