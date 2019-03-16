Son Dakika Haberleri: Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı

Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı

1 saat önce

Dolu sebebiyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı GAZİANTEP - Gaziantep'te dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen minibüsteki 1 kişi ölürken 15 kişi yaralandı.

Dolu sebebiyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı GAZİANTEP - Gaziantep'te dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen minibüsteki 1 kişi ölürken 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 14;00 sıralarında Gaziantep Kilis karayolu 25. kilometresinden meydana geldi. Gaziantep-Kilis arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs Gaziantep Kilis yolu Halep bulvarı üzerinde dolu yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktı.
Bariyerleri parçalayarak boş araziye yuvarlanan minibüste adeta can pazarı yaşandı. Yaşanılan kazada ilk belirlemelere göre minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kaza yerine sevk edilen ambulanslar, dolu ile kaplı zeminde ilerlemekte zaman zaman sıkıntı anlar yaşadı.
Olay yerine güçlükle de olsa ulaşan 112 Ekipleri, tarlaya savrulan vatandaşlar ilk müdahalenini olay yerinde yaparak hastaneye sevk etti. Olayın görgü tanıkları ise, bir anda dolu yağmaya başladığını söyleyerek, " Yol bir anda beyaz bir örtü ile kaplandı. Bir çok sürücü ilerlemekte zorlanıyordu. Minibüs kayarak önce bariyerlere sonrada tarlaya yuvarlandı" diye konuştu.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep ve Kilis'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:39 Kaynak: İHA

Dolu Yağışı, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı "Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 20:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]