Dolu, sokakları beyaza bürüdü - Son Dakika

Dolu, sokakları beyaza bürüdü
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde gök gürültüsü ile birlikte aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışından korkan bazı vatandaşlar araçlarının camları üzerine kartonlar örterek zarar görmemesini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bıraktı. - ADIYAMAN
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