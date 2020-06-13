Dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Niğde'de etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

Gün içinde lokal olarak görülen sağanak ve dolu nedeniyle marul, lahana, patates, domates, fasulye, arpa, buğday ve meyve ağaçları gibi ürünler zarar gördü.

Hüsniye Köyü Muhtarı Mahmut Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle sebzelerin zarar gördüğünü söyledi.

Dolunun yaklaşık yarım saat etkili olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Yıllardan bu yana burada bu kadar dolu afeti olmadı. Çukurova bölgesinde lahana hasat dönemi bittikten sonra bizim burada başlıyor. Ülkenin lahana ve marul konusunda ihtiyacı ve talebi bu sene zor karşılanacağa benziyor. Çünkü lahana senede bir yıl dikilir ve hasadı yapılır. Üreticinin yeni dikme şansı yok."

Marul yetiştiricisi Hasan Baykara da yaklaşık 300 dönüm arazisinin zarar gördüğünü anlatarak, "Bu zamana kadar böyle bir şey başımıza gelmedi. Benim 300 dönüme kadar ekili arazide zararım var. Dolu yağışı olmasaydı yarın hasadını yapacaktım. dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti için arazide çalışmalarını sürdürüyor.