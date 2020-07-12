Dolu tütünlere zarar verdi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Salkonak Mahallesinde yağan ve yaklaşık 25 dakika süren dolu yağışı tütün tarlalarını vurdu.



Yıllardır geçimlerini tütün satarak sağlayan Salkonaklı çiftçiler, şiddetli yağış nedeniyle yıllık emeklerinin boşa gittiğini ileri sürerek, yetkililerden yardım istedi.



"Geçim kaynağımız tütün gitti "



Salkonak Mahallesi Muhtarı Abuzer Doğan, geçim kaynaklarının tütün olduğunu ve dolu yağışıyla beraber yaklaşık 100-150 dönümlük tütün tarlasının etkilendiğini ifade etti. Muhtar Doğan," Bu mevsimlerde görülmemiş bir dolu yağışı görmedik. Şiddetli yağan dolu tarlalarındaki tütünlere zarar verdi. Bu yılki emeğimiz gitti. Buradaki çiftçiler ne yiyecek ne içecek. Bizlerin tek geçim kaynağı tütün. Tütün için ilaç gübre gibi giderlere harcadığımız paralar boşa gitti. Yetkililerden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA