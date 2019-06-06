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Dolu uyarısına karşı halılı kilimli önlem

1 saat önce

Dolu uyarısına karşı halılı kilimli önlemSİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde akşam saatlerinde yapılan dolu uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını halı ve kilimle örterek önlem aldı.

Dolu uyarısına karşı halılı kilimli önlem
SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde akşam saatlerinde yapılan dolu uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını halı ve kilimle örterek önlem aldı.
İlçedeki belediye anonsundan akşam saatlerinde dolu yağışı olabileceği uyarısı yapılmasının ardından vatandaşlar, sokağa park ettikleri araçlarını halı ve kilimlerle örterek önlem aldı.
Suat Yıldız, yaptığı açıklamada, komşu ilçe Türkeli'de dolu yağışı yaşandığını, aynı şekilde Ayancık'ta da dolu uyarısı yapıldığını belirterek, buna karşı halı ve kilimle önlemler aldıklarını söyledi. Yıldız, "Buraya da böyle bir uyarı geldiği söylendi. Dolu yağışı gelecek diye. Biz de önlemimizi almaya çalıştık. Gerisi Allah'a kalmış" dedi.
Nesibe Yıldız, yaptığı açıklamada, dolu uyarısı yapılması nedeniyle araçlarını halı ve kilimlerle örterek önlem aldıklarını söyledi.
Dolu uyarısına karşı halılı kilimli önlem
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
Dolu Yağışı, Sinop, Ayancık, Genel
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