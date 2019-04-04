Dolu ve Sağanak Diyarbakır'da Hayatı Felç Etti
2 saat önce
Diyarbakır'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.
Diyarbakır
'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti.
Diyarbakır'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini bir anda doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağışlar sırasında bina saçaklarına sığınırken, sürücüler de hızlarını düşürerek güçlükle ilerledi.
Yaklaşık 10 dakika devam eden dolu nedeni ile kent beyaza büründü. Yağışın ardından esnaf iş yerlerinin önünde biriken doluları temizlemeye koyuldu. Yağış nedeniyle birçok ev ve ekili arazinin bu altında kaldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:22 Kaynak: İHA
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