Son Dakika Haberleri: Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:02 Kaynak: AA
Nizip, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te Belediye Otobüsü Devrildi: 19 Yaralı Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:03:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]