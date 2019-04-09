Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:02 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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