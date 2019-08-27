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Dolu ve sağanak yağış Erzurum'da sele neden oldu

47 dakika önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu bölgede büyük zarara yol açtı.

Dolu ve sağanak yağış Erzurum'da sele neden oldu, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu bölgede büyük zarara yol açtı. Alatarla köyünde köprü yıkan yağış, araçları sürükledi. Selin vurduğu Alatarla köyünde gün ışığıyla birlikte zararın büyüklüğü de ortaya çıktı.


Oltu ve çevresinde etkili olan sağanak en büyük zararı Alatarla köyüne verdi. İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki köyde etkili olan sağanak sebebiyle köprü tahrip oldu. Sel suları Ali Kartal'a ait traktör, biçer ile Abdulkadir Zengin'e ait minibüsü götürdü. Elektriklerin kesildiği mahallede selin sebep olduğu zarar havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Her tarafın çamurla kaplandığı mahallede suların sürüklediği traktör ve minibüsten geriye lastikleri ve enkazları kaldı. Zararın büyük olduğunu belirten mahalle sakinleri, hasar tespiti yapılmasını istedi.


Alatarla Köyü Muhtarı Hacı Yaşar Zengin, "Uzun zamandan beri yağış almayan köyümüz dün akşam yağan aşırı yağmurdan yukarı mahallenin deresinden sel geldi, bir vatandaşımızın traktörü, biçeri, bir vatandaşımızın minibüsünü köyün al tarafına kadar sürükleyip parçalamıştır. Dün gece itibarıyla Erzurum Valiliği kriz merkezine bilgi verdik şu an itibarıyla yetkililerin köyümüze gelerek hasar tespitinin yapılmasını istiyoruz, sel gelen derenin ıslah çalışmasının bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
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