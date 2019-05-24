Dolu ve sağanak yağış sele neden oldu
6 saat önce
Çorum'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve ardından etkili olan sağanak yağış su baskınlarını neden oldu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:10 Kaynak: İHA
'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve ardından etkili olan sağanak yağış su baskınlarını neden oldu.
Dolu ve şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bazı ev ve işyerlerinde su baskınına neden olurken kent merkezindeki trafik akışını durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası sürücüler benzinlikler ve yol kenarlarında emniyet şeritlerine sığındı. Hem kent merkezinde hem de kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. - ÇORUM
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