Son Dakika Haberleri: Dolu ve sağanak yağış sele neden oldu

Dolu ve sağanak yağış sele neden oldu

6 saat önce

Çorum'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve ardından etkili olan sağanak yağış su baskınlarını neden oldu.

Dolu ve sağanak yağış sele neden oldu, System.String[]
Çorum'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve ardından etkili olan sağanak yağış su baskınlarını neden oldu.

Dolu ve şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bazı ev ve işyerlerinde su baskınına neden olurken kent merkezindeki trafik akışını durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası sürücüler benzinlikler ve yol kenarlarında emniyet şeritlerine sığındı. Hem kent merkezinde hem de kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:10 Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa
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