Dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu - Son Dakika
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Dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu

02.07.2022 10:36

- Dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu Oltu'nun Bahçeli Kışla köyüne dolu yağdı Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Bahçeli Kışla köyünde aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu.

- Dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu

Oltu'nun Bahçeli Kışla köyüne dolu yağdı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Bahçeli Kışla köyünde aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu.

Oltunun Bahçeli kışla köyünde akşam saatlerinden itibaren yağan dolu ve ardından bastıran sağanak yağmur sele dönüşürken köy yolu kapandı. Menfezler kanallar ve ekili alanlara zarar gördü.

Köy Sakinlerinden Erdem Bulut, "Bir anda dolu yağmaya başladı 15 dakika kadar sürdü ardından yaklaşık 20 dakikada sağanak yağmur yağdı köydeki susuz derelerin hepsinden sel gelmeye başladı köyümüzün içerisindeki içme suyu şebekesi su kanalları menfezler ve ekili olan tarlalarımız zarar gördü" dedi.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu - Son Dakika

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