Dolu yağacak mı? Sorusu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 15 Ağustos Pazartesi günü başlayan yoğun yağmur sebebiyle birçok vatandaş dolu yağacak mı? Sorusunu sormaya başladı. Peki Dolu yağacak mı? İstanbul'da dolu yağacak mı? 15 Ağustos Pazartesi günü hava durumu!

İSTANBUL'DA DOLU YAĞACAK MI?

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı, şiddetini arttırmaya devam ediyor. Meteoroloji tarafından haftalardır beklenen bu yağış 15 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi olan dolu yağacak mı? Sorusu soyulmaya başlandı. Meteoroloji genel müdürlüğünün yayınladığı verilere göre 15 Ağustos Pazartesi günü için dolu yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da yağan yağmur yağışının, Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 15:00'dan sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Fakat vatandaşların her ihtimale karşı tedbirli ve hazırlıklı olması konusunda uyarılar yapılmaya devam ediliyor.