Dolu yağışı bahçelere zarar verdi - Son Dakika
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Dolu yağışı bahçelere zarar verdi

06.06.2022 16:20

Dolu yağışı bahçelere zarar verdi Mersin'in Erdemli ilçesinde, yüksek rakımlı bölgelerde 10 dakika etkili olan dolu yağışı bahçelere zarar verdi.

Dolu yağışı bahçelere zarar verdi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yüksek rakımlı bölgelerde 10 dakika etkili olan dolu yağışı bahçelere zarar verdi.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış Erdemli'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. 1600 rakımlı Toros Mahallesi ile Güneyli Mahallesi'nde sağanak yağış zaman zaman doluya bıraktı. 10 dakikada bahçeleri beyaza bürüyen dolu, meyve ağaçları ile sebze ekili alanlara zarar verdi.

Serası zarar gören üreticilerden Mustafa İnce, "Toroslardaki köylere yağan dolu 10 dakikada ortalığı mahvetti. Seramızın naylonlarını kestik, yoksa seramızı göçürecekti. Allah'tan gelene çare yok katlanacağız" dedi.

Öte yandan, dolunun etkili olduğu köylerde hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Dolu yağışı bahçelere zarar verdi
Dolu yağışı bahçelere zarar verdi
Dolu yağışı bahçelere zarar verdi
Dolu yağışı bahçelere zarar verdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolu yağışı bahçelere zarar verdi - Son Dakika

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