Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış Erdemli'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. 1600 rakımlı Toros Mahallesi ile Güneyli Mahallesi'nde sağanak yağış zaman zaman doluya bıraktı. 10 dakikada bahçeleri beyaza bürüyen dolu, meyve ağaçları ile sebze ekili alanlara zarar verdi.

Kaynak: İHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dolu yağışı bahçelere zarar verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.