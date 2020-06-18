Dolu yağışı Çeltek köyünü beyaza bürüdü - Son Dakika

Dolu yağışı Çeltek köyünü beyaza bürüdü

Dolu yağışı Çeltek köyünü beyaza bürüdü Sivas merkeze bağlı Çeltek köyünde etkili olan dolu yağışı araziyi beyaza bürüdü Sivas merkeze bağlı Çeltek köyünde etkili olan dolu yağışı araziyi beyaza bürüdü Sivas il genelinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Dolu yağışı Çeltek köyünü beyaza bürüdü Sivas merkeze bağlı Çeltek köyünde etkili olan dolu yağışı araziyi beyaza bürüdü SİVAS - Sivas merkeze bağlı Çeltek köyünde etkili olan dolu yağışı araziyi beyaza bürüdü Sivas il genelinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezine bağlı Çeltek köyünde ise akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının etkisiyle köy yolu ve buğday tarlaları beyaz örtüyle kaplandı. Bir araç şoförü ise beyaz örtüyle kaplanan köy yolunu ve araziyi cep telefonuyla görüntüledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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