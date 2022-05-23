Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü - Son Dakika
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Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü

23.05.2022 15:56

Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdüERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü

ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Öğle saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede ekili alanlar dolu yağışında zarar gördü. 10 dakika süren dolu yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Cevat Özden, "Oltuya çok büyük dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü. Ağaçların çiçekleri döküldü, fasulye mısır ekenler tamamen mahvoldu" dedi.

Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü
Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü
Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü
Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü

YORUMLAR
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Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor
Kaynak: İHA

Hisarcık, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü - Son Dakika


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