Son Dakika Haberleri: Dolu yağışı kış günlerini aratmadı
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Dolu yağışı kış günlerini aratmadı

5 saat önce

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili olan dolu ilçeyi beyaza bürüdü, ilçede kış günlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Dolu yağışı kış günlerini aratmadı, System.String[]
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili olan dolu ilçeyi beyaza bürüdü, ilçede kış günlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar beyaz örtü altında kaldı. İlçenin kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı. Dolu yağışı tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:46 Kaynak: İHA
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