Son Dakika Haberleri: Dolu Yağışı Marmaris'i Beyaza Bürüdü

Dolu Yağışı Marmaris'i Beyaza Bürüdü

53 dakika önce

- Dolu yağışı Marmaris'i beyaza bürüdüMUĞLA - Marmaris'te bu sabah dolu yağdı.

Dolu Yağışı Marmaris'i Beyaza Bürüdü, System.String[]
- Dolu yağışı Marmaris'i beyaza bürüdü

MUĞLA - Marmaris'te bu sabah dolu yağdı. Yaklaşık üç dakika süren dolu yağışı ilçede bazı noktaları kısa süreli beyaza bürüdü.
Marmaris'te kara hasret olan ilçe yaşayanı güne dolu sürpriziyle başladı. Saat 10: 15 sularında başlayan dolu yağışı yaklaşık 3 dakika sürdü. Yağışla birlikte ilçede bazı noktalar beyaza büründü. O noktalardan biri de Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir halı saha oldu. Yeşil renkli suni çim kısa sürede beyaza büründü. Mahallede bulunan oyun parkı da beyaza bürünen noktalar arasındaydı. Yağmurun yağmaya başlamasıyla birlikte beyaz örtü ortadan kalktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Sabah, Dolu Yağışı, Marmaris, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa Edecek

Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor Son Dakika! AK Parti'den Venazuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:36:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolu Yağışı Marmaris'i Beyaza Bürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]