Dolu Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Diyarbakır
'da etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte bir haftadır etkisini sürdüren yağmur
, zaman zaman yerini doluya bırakıyor.
Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle seyir halindeki sürücüler yolda güçlükle ilerledi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, metrekareye 9 kilogram yağış düştü.
Yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak, saat 17.00'ye kadar etkili olacak.
Sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve yağış anında yer yer meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.