Son Dakika Haberleri: Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
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Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

19 dakika önce

Sivas'ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]
Sivas'ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ın Zara ve Gürün ilçelerinde gün içerisinde etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Doğu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi kısalırken bir çok sürücü yol kenarında duraklama yaparak beklemek zorunda kaldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
Gürün, Sivas, Dolu Yağışı, Güncel
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