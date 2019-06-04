Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
19 dakika önce
Sivas'ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
'ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Sivas'ın Zara ve Gürün
ilçelerinde gün içerisinde etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Doğu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi kısalırken bir çok sürücü yol kenarında duraklama yaparak beklemek zorunda kaldı. - SİVAS
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