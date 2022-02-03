Dolu yağışı tarım alanlarında hasara neden oldu - Son Dakika

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle Kızılırmak Caddesi'ndeki bazı ağaçlar devrildi, Konyaaltı Sahili'nde ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde su birikintileri meydana geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, rüzgarın Kaş ile Anamur arasında bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bodrum ile Kaş arasında da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında ise 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini aktaran Gültekin, rüzgarın etkisini cuma akşamına kadar sürdüreceğini bildirdi.

Gültekin, il genelindeki kuvvetli yağışların ise etkisini yarın öğle saatlerinden itibaren kaybedeceğini belirterek, vatandaşların yıldırım, hortum, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara, balıkçı ile gemicilerin de fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Dolu ve sağanak birçok seraya zarar verdi

Konyaaltı ilçesi Hacısekililer Mahallesinde gece bastıran ani dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Dolu ve sağanak nedeniyle birçok narenciye bahçesinde sarar oluştur, seralarda çökme meydana geldi.

Geyikbayırı, Çağlarca, Altınyaka, Hisarcandır, Yarbaşçandır, Saklıkent ve Çitdibi Mahalleleri dolu nedeniyle kapanan yollarda iş makinaları yol açma çalışması yapıldı.

Öte yandan dolu yağışından dolayı bölgede mahsur kalan vatandaşlar Konyaaltı ilçe Jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Evinin önündeki karları temizleyen Kadir Geylani Zengin, AA muhabirine, yıllardır bölgede oturduklarını ama böyle bir şey görmediklerini söyledi.

Gece saatlerinde dolu yağışının başladığını anlatan Zengin, "Evimin önündeki karları küreklerle temizliyorum, ben böyle bir şey görmedim. Seraları zarar gören komşularım var, yollar kapandı. Doğu'da karla mücadele yapılırken biz de burada doluyla mücadele ediyoruz." dedi.

Serası zarar gören Bayram Duygu, yıllardır seracılıkla uğraştığını, böyle bir yağışın 1991 yılında gördüklerini ama böyle bir zarar görmediklerini anlattı.

Serasında domates, patlıcan ve biber yetiştirdiğini belirten Duygu, "Seranın demirleri çöktü, camları kırıldı, 150 bin liradan fazla zararım var. Ne yapacağımı bilmiyorum, yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.