Dolu yağışı Tunceli-Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü - Son Dakika
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Dolu yağışı Tunceli-Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü

05.05.2022 17:39

Dolu yağışı Tunceli-Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü Tunceli-Erzincan karayolunda dolu etkili oldu.

Dolu yağışı Tunceli- Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle karayolu beyaza büründü.

Meteorolojinin uyardığı yağış Tunceli'de etkili oldu. Tunceli-Erzincan karayolu dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünürken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Öte yandan Tunceli Valiliği de vatandaşları taşkın ve sel olaylarına karşı uyardı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre devam edecek olan sağanak yağışlar nedeniyle taşkın ve sel olaylarına karşı hemşehrilerimizin dikkatli olmasını özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi, hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir" denildi.

Dolu yağışı Tunceli-Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü
Dolu yağışı Tunceli-Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü
Dolu yağışı Tunceli-Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü
Dolu yağışı Tunceli-Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü

YORUMLAR
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Erzincan, Tunceli, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dolu yağışı Tunceli-Erzincan kara yolunu beyaza bürürdü - Son Dakika


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