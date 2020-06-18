Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı
Karabük'ün Eflani ilçesinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürürken ekili alanlar ise sular altında kaldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürürken ekili alanlar ise sular altında kaldı.
Eflani ilçesine bağlı Esencik ve Bostancılar köylerinde aniden bastıran dolu her tarafı beyaza bürüdü. Yolda seyreden bir sürücünün cep telefonu ile kaydettiği o anlarda yollar adeta beyaza büründü. Dolu yağışının ardından bastıran ve metrekareye 14 kilogram yağmurun düştüğü köylerde ise bahçelerde bulunan ürünler ile ekili arazilerin sular altında kaldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:48 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti