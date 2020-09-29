İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü - Son Dakika

İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı Kadıköy'de bulunan galerilerde de etkili oldu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı Kadıköy'de bulunan galerilerde de etkili oldu. Lüks araçlar dolu yüzünden hasar gördü, galericiler yağıştan "yarım milyonluk zararımız var" dedi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağmur yerini kısa bir sürede doluya bıraktı. Birkaç dakika etkili olan dolu yağışı yer yer hasara sebebiyet verdi. Kadıköy, Ziverbey'de bulunan lüks araç galerilerindeki değeri milyonlarca lirayı bulan araçlar, şiddetli dolu yağışından nasibini aldı. Galeri sahiplerinin yağışa hazırlıksız yakalanması güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ellerinde aldıkları halı, kilim ve brandaları lüks araçların üzerine örtmeye çalışan galeri sahipleri kendi yöntemleri ile dolu yağışından kurtulmaya çalıştı. Yağışın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yarım milyonluk zararımız var

Yağış esnasında araçlarını korumaya çalışan galeri sahibi Uğur Güler "Yağmur başladığında hafiften dolu da yağmaya başladı. Elimizden geldiği kadar kapatmaya çalıştık ama kurtaramadık. Şu anda otuza yakın aracımızda dolu hasarı meydana geldi. Araçları beşer beşer gönderiyorum servise. Maddi manevi bayağı sıkıntılar yaşadık. Hamdolsun en azından az hasarla atlattık gibi geliyor. Ama sosyal medyada falan yağış ve dolu ile ilgili uyarı duyamadık. Bilgimiz olsaydı ona göre çözüm odaklı bir şeyler yapabilirdik. Şu anda düşüncemiz araçların üzerine ağ mı gerdirelim, çardak mı yapalım, nasıl bir önlem alacağız ben de anlamış değilim. İklim değişikliğinden dolayı kaynaklı galiba bu hava olayları. Şu anda diyecek bir şey bulamıyoruz, mağduruz. Üç tane kıyafet değiştirdim bugün, en sonunda ıslak kıyafetlerle eve gideceğiz, kıyafet kalmadı. Korkuyoruz hala, araçların üstlerini kapattık, hepsi de yüksek model. 250-300 bin TL zararımız var şu an ve oluşan göçüklerden dolayı ekspertize bunlar belirtiliyor ve fiyatta da indirim yapmak zorunda kalıyoruz. Onları da hesaba kattığımız zaman 500-600 bin TL'yi buluyor zararımız" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü
İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü
İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü
İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü
İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü
İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü
İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü

Dolu Yağışı, İstanbul, Kadıköy, Araç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Penaltılarla Chelsea'yi geçen Tottenham çeyrek finale çıktı Penaltılarla Chelsea'yi geçen Tottenham çeyrek finale çıktı         
23:50
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti         
19:08
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 00:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei