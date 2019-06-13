Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan düşerek telef oldu
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Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan düşerek telef olduERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli doludan kaçan 22 büyükbaş hayvan yaklaşık 150 metreden düşerek telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan düşerek telef oldu
ERZURUM - Erzurum
'un Horasan
ilçesinde şiddetli doludan kaçan 22 büyükbaş hayvan yaklaşık 150 metreden düşerek telef oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum'un Horasan İlçesine bağlı Pirali köyünde geçekleşti. Cüneyt Karataş
Güler'in sahibi olduğu büyükbaş hayvan sürüsü şiddetli dolu ve rüzgarın başlamasıyla birlikte karanlık alanda koşuşturmaya başladı. Hayvanlar toplu olarak koşmaya başlayınca çoban hayvanların önüne geçmeye çalışsa da başaramadı.
Hayvanlar 150 metrelik uçurumdan hep birlikte aşağı düşerek telef olurken bir hayvan ise canlı kaldı. Canlı kalan hayvan vinç yardımıyla kurtarıldı.
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