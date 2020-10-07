Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek - Son Dakika

Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek

07.10.2020 07:48
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde 28 Eylül tarihinde etkili olan fırtına ve dolu yağışının ardından zeytinlerde yüzde 60'a varan ürün kaybı yaşandı.

BALIKESİR'in Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde 28 Eylül tarihinde etkili olan fırtına ve dolu yağışının ardından zeytinlerde yüzde 60'a varan ürün kaybı yaşandı. Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle dökülen zeytinler toplanmaya başlandı. Toprağa düşen zeytinlerden elde edilecek yüksek asitli yağlar sabun yapımında kullanılacak.

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde 28 Eylül tarihinde fırtına ve dolu yağışı, geçiminden sağlayan üreticiyi zor durumda bıraktı. Bu ilçelerde zeytin ağaçlarında yüzde 60'a varan kayıp yaşandı. Yere dökülen zeytinleri toplamaya başlayan tarla sahipleri, kayıplarının büyük olduğunu söyledi. Burhaniye ilçesine bağlı Ağacık Mahallesi Muhtarı Hasan Dayı, diplerden toplanan zeytinlerden elde edilecek yağların yüksek asitli olacağını ve bu nedenle sadece sabun yapımında kullanılabileceğini söyledi. Muhtar Dayı sözlerini şu şekilde sürdürdü:  "28 Eylül akşamı 21.00-21.30 saatleri arasında yağmurla karışık yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, zeytin mahsulünü dibine indirdi. Yüzde 60 zeytinimiz dipte. Şu durumda çiftçimiz çok mağdur durumda. Bazı çiftçilerimiz tarlanın yüzde 50'sini sigortalı gösterdiği için, TARSİM'den gelenler tarlaları sigorta kapsamına almadı. Bu topladığımız zeytini sıktığımız zaman sabunluk yağ olarak satacağız. Sabunluk olarak sattığımız zaman 6-7 lira kilosu. Burada yaptığımız incelemelerde 4 bin dönüm arazi zarar görmüş durumda. Devletin desteğini bekliyoruz."


Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek
Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek

Balıkesir, Burhaniye, Ayvalık, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doludan zarar gören zeytinlerden sabunluk yağ elde edilecek - Son Dakika

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