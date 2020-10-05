Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı - Son Dakika

Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı

- Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı Doludan zarar gören zeytinleri tüccar 2 liraya almaya kalktı, belediye devreye girip 4 liradan alıma başladı Bursa'da geçtiğimiz günlerde 4 köyde etkili olan dolu yağışı yüzlerce ton zeytine zarar verdi.

- Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı

Doludan zarar gören zeytinleri tüccar 2 liraya almaya kalktı, belediye devreye girip 4 liradan alıma başladı

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz günlerde 4 köyde etkili olan dolu yağışı yüzlerce ton zeytine zarar verdi. Köylü mağdur olmasın diye belediye devreye girerek çiftçinin ürününü piyasanın 2 katı fiyata almaya başladı.

Gemlik Belediyesi zeytin üreticisini memnun eden bir harekette bulundu. İlçenin 4 köyünde etkili olan dolu yağışı yüzlerce ton zeytini vurarak ağaçların dibine döktü. Sofralık olarak yetiştirilen bu zeytinler ağaçların dibine düşünce sofralık özelliğini kaybedip yağlık olarak kullanılıyor. Üreticiler ağaçların dibine dökülen zeytinleri toplayıp tüccarlara yağlık olarak satmak istedi. Tüccarlar kilo başı 2 lira fiyat verince, müstahsil mağdur olmasın diye devreye Gemlik Belediyesi girdi. Belediye, doludan zarar gören zeytin üreticisinin zeytinlerini tüccarın 2 katı fiyata kilosu 4 liradan almaya başladı. Bu fiyatla yüzü gülen üretici, doludan zarar gören zeytinlerini toplayarak belediyeye satmaya başladı.

Kısa sürede 100 ton yağlık zeytin alımı yapan belediye, üreticiyi mağdur etmemek için alımlarına devam ediyor. Toplanan yeşil zeytinlerden elde edilen yağ erken hasat yağ olarak geçiyor. Kıymeti oldukça fazla bu yağ ilaç niyetine kullanılıyor. Belediyenin üreticiden aldığı zeytinlerden sıktırdığı yağ ise çok iyi kalitede çıktı. Belediye bağış kampanyası düzenleyip her 100 lira bağış yapan vatandaşa erken sıkım yağdan hediye gönderecek.

Üretici mağdur olmasın diye doludan zarar gören zeytinleri piyasanın 2 katı fiyatına almaya başladıklarını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan "İlçemizde etkili olan dolu yağışı 4 köyümüzdeki zeytin ağaçlarına yüzde 80 zayiat verdi. Ben 1971 doğumluyum, bu büyüklükte ve yoğunlukta bir doğu yağışının olduğunu hiç görmedim. Büyüklerimize soruyoruz, gören de olmamış, 4 köyümüzde ciddi bir tahribat var. Bu dolunun gelecek seneye bile zararı var. Önümüzdeki sene mahsul verecek sürgünleri de yok etti. Yere dökülen zeytinin bir ekonomik değeri vardı. Yağhaneler kilosunu 2 liraya satın alıyordu. Biz ne yapabiliriz diye düşündük. Devletin böyle afetlerde vatandaşın yanında olması lazım. Biz de devletin bir kurumuyuz. Bütün siyasi partiler bu işe dört elle sarıldılar Gemlik Belediyesi olarak biz de dedik ki, 2 lira yerine biz zeytini 4 liraya alacağız. 4 köyde Marmarabirlik'ten lojistik destek aldık. Belediye personelimize muhtarlarımız önderlik ediyorlar. 2 günde 95 ton zeytin alımı gerçekleştirdik. Bütçemiz bu tonun üzerine çıkmaya pek müsait değil. Topladığımız zeytinden elde ettiğimiz yağ çok kaliteli çıktı. Onun bir ekonomik değeri olacaktır. Satmak mümkün değil, belediye olarak bunu yapamıyoruz. Bunu bir kampanyaya çevireceğiz. Bu iş için 100 lira bağış yapan vatandaşımıza sıktırdığımız yağdan hediye göndereceğiz. Bu yağı zeytinin yeşil döneminde sıktırmış bulunmaktayız. Bu yağ çok kaliteli bir yağ olup ilaç niyetine kullanılıyor. Biz vatandaşların dertlerine bir parça şifa olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Belediyenin zeytinlerini almasından çok memnun olduklarını belirten köylüler, "Büyük bir afet yaşadık, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Zeytinlerimiz büyük zarar gördü. Sağ olsun belediyemiz destek oldu, alım kampanyası başlattı. Tüccarın 2 liraya aldığı zeytini 4 liradan alıp yüzümüzü güldürdü. Belediyemize çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı
Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı

Dolu Yağışı, Zeytin, Gemlik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doludan zarar gören zeytinleri 2 kat fazla fiyat vererek belediye aldı - Son Dakika Ekonomi

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