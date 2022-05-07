Doluluk oranı azalan Kadıköy Barajı için tasarruf tedbiri açıklanacak - Son Dakika
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Doluluk oranı azalan Kadıköy Barajı için tasarruf tedbiri açıklanacak

07.05.2022 15:13
Doluluk oranı azalan Kadıköy Barajı için tasarruf tedbiri açıklanacak

Edirne'nin Keşan ilçesinin de içme suyunu karşılayan Kadıköy Barajı'nın doluluk oranının azaldığı bildirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinin de içme suyunu karşılayan Kadıköy Barajı'nın doluluk oranının azaldığı bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, barajda incelemelerde bulundu.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kadıköy Barajı'nın doluluk oranındaki tehlikenin dikkat çektiğini belirtti.

Hafta başında su tasarrufuna yönelik toplantı gerçekleştireceklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde uygulamaya koyacağımız tasarruf tedbirlerini 9 Mayıs Pazartesi 09.30'da kaymakamlığımız ile duyuracağız. Vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyoruz. Su oranındaki azlık yaz sezonunda su tasarrufunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor."

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Kadıköy, Edirne, Keşan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doluluk oranı azalan Kadıköy Barajı için tasarruf tedbiri açıklanacak - Son Dakika


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