Son Dakika Haberleri: Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı
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Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı

6 saat önce

Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.

Özellikle Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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