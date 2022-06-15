Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti - Son Dakika
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Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti

15.06.2022 08:42
Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti

Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti.

Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti. Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri hayran bıraktı.

Akşam saatlerinde ayın çıkmasıyla beraber parçalı şekildeki bulutlar üzerinde geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Dolunayın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, ayın kocaman kızıl rengiyle Van Gölü'ne yansımasıyla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlar da balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştılar.

(Özkan Olcay-İHA)

Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti
Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti
Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti
Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti

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Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti - Son Dakika

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