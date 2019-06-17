Son Dakika Haberleri: "Dolunay"lı tepeler motosiklet tutkunlarını ağırladı
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"Dolunay"lı tepeler motosiklet tutkunlarını ağırladı

48 dakika önce

Van'da motosiklet tutkunu bazı gençler, şehrin ışıklarından ve gürültüsünden uzak, Gevaş ilçesindeki tepelerde dolunay eşliğinde motosiklet sürdü.

Van'da motosiklet tutkunu bazı gençler, şehrin ışıklarından ve gürültüsünden uzak, Gevaş ilçesindeki tepelerde dolunay eşliğinde motosiklet sürdü. Dolunay ışığında motosiklet sürmenin keyfini yaşayan gençler, bu anları çektikleri fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi. Ayrıca dolunay ile Jüpiter'in aynı kadrajda buluşması Van semalarından gözlemlendi.
Dolunay lı tepeler motosiklet tutkunlarını ağırladı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:03 Kaynak: AA
Jüpiter, Gevaş, Van, Güncel
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