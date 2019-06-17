"Dolunay"lı tepeler motosiklet tutkunlarını ağırladı
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Van'da motosiklet tutkunu bazı gençler, şehrin ışıklarından ve gürültüsünden uzak, Gevaş ilçesindeki tepelerde dolunay eşliğinde motosiklet sürdü.
Van
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:03 Kaynak: AA
'da motosiklet tutkunu bazı gençler, şehrin ışıklarından ve gürültüsünden uzak, Gevaş
ilçesindeki tepelerde dolunay eşliğinde motosiklet sürdü. Dolunay ışığında motosiklet sürmenin keyfini yaşayan gençler, bu anları çektikleri fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi. Ayrıca dolunay ile Jüpiter
'in aynı kadrajda buluşması Van semalarından gözlemlendi.
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