Dolunay Soysert: Emeğimize büyük saygısızlık - Son Dakika

Dolunay Soysert: Emeğimize büyük saygısızlık

Ünlü oyuncu, Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol vermiyorlar" açıklaması hakkında konuştu: "Televizyonda belli normlar konusunda oyunculara diretmelerin olduğunu biliyorum.

Dolunay Soysert: Emeğimize büyük saygısızlık, System.String[]

Ünlü oyuncu, Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol vermiyorlar" açıklaması hakkında konuştu: "Televizyonda belli normlar konusunda oyunculara diretmelerin olduğunu biliyorum. Bu gerçekten zor bir süreç. Ekranda işini yapmaya çalışanların fiziksel dayatmalarla karışılaşması hatta yeteneği ve performansının önemsiz hale gelip bu konuların konuşulması çok yıpratıcı. Emeğimize büyük saygısızlık." Soysert, "Siz fiziksel bir dayatma yaşadınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Genç arkadaşlarımın geçtiği yolculuktan daha farklı yolculuktu bizimkiler. Şimdi onlara hayat çok daha katı. Geçmişle şu an arasında estetik açıdan daha sert diretmeler var. Ben yaşamıyorum ama pek çok öğrencim ve genç arkadaşımın yaşadığını biliyorum."

Hazal Kaya, Genç, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:06

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dolunay Soysert: Emeğimize büyük saygısızlık - Son Dakika Magazin

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