Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika
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Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı

13.08.2022 13:48

Dolunayın Van Gölü üzerinde yükselerek oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Dolunayın Van Gölü üzerinde yükselerek oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar ilçenin sahilinde bulunan Öğretmenevi iskelesine inerek Van Gölü'nde oluşan yakamozu izledi. Bazı vatandaş çay eşliğinde manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı
Kaynak: İHA

Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika

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