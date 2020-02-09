Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti - Son Dakika

Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.

Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.


İstanbul Boğazı'nda akşam gezintiye çıkan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle birleşen dolunay manzarasının keyfini yaşadı. İstanbul sırtlarında yavaş yavaş belirerek, köprü manzarasıyla birleşen dolunay görenleri mest etti. Vatandaşlar bu anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Fatih Sultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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