Son Dakika › Güncel › Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti - Son Dakika
Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti
6 saat önce
İstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.
İstanbul Boğazı'nda akşam gezintiye çıkan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle birleşen dolunay manzarasının keyfini yaşadı. İstanbul sırtlarında yavaş yavaş belirerek, köprü manzarasıyla birleşen dolunay görenleri mest etti. Vatandaşlar bu anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Trabzon ve Erzincan valiliklerinden çığ uyarısı geldi Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Çin İstanbul Başkonsolosu Wei'den koronavirüs açıklaması: Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin