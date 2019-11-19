Dolunun vurduğu armutlardan pekmez yaptı

ÇANAKKALE'de, 10 yıldır deveci armudu yetiştiriciliği yapan İlhan Gürel (44), dolu yağmasıyla zarar gören 10 ton deveci armudunu pekmez yaparak değerlendirdi. Armutlardan 1 ton 100 kilo pekmez yapan Gürel, "Güzel ürün elde ettik. Armut pekmezinin faydaları da varmış. Tadı da güzel. Kilosunu 30 liradan satışa sunacağız" dedi.

Ayvacık ilçesinde market işleten İlhan Gürel, ilçenin Çayiçi mevkisindeki 22 dönümlük bahçesinde üretime başladığı deveci armudundan, bu yıl 40 tona yakın bir verim elde etti. Ürettiği deveci armutlarının 20 tonunu toplayıp piyasaya sürdü. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 10 dakikalık dolu yağışından sonra ağaçlardaki 20 ton armuttan 10 tonu zarar gördü. Gürel, zarar gören tonlarca deve armudunu pekmez yaparak değerlendirdi.

Gürel, "Bir gece saatlerinde yağmurla beraber 10 dakika dolu yağdı. Dolu yağışı da armutlarımıza zarar verdi. Armutlara leke yaptırdı. Biz de bu armutlarımızı nasıl değerlendiririz diye düşündük. Armut pekmezi aklımıza geldi. Bize bu fikri tavsiye ettiler. Armut pekmezini biz de denedik. Çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Deveci armudundan pekmez elde ettik" şeklinde konuştu.

10 TON ARMUTTAN 1 TON 100 KİLO PEKMEZ ELDE ETTİ

Dolu yağışı sonrasında zarar gören 10 ton deveci armudundan pekmez yapmaya başladığını söyleyen Gürel, "10 ton kadar bir armudu pekmeze çevirdik. 1 ton 100 kilo kadar pekmez elde ettik. Elde ettiğimiz pekmez güzel. Pekmezin faydalarını da araştırdık. Armut pekmezinin birçok faydası varmış. Tadı da güzel" dedi.

Deveci armudu pekmezinin yapım aşamasını anlatan Gürel, şöyle konuştu:

"Dalından topladıktan sonra armutları parçalara ayırıyoruz. Kazanlara koyuyoruz. Kazanlarda kesilen armut parçalarını kaynatıyoruz. Suyunu güzelce çıkartıyoruz. Sonra presimiz var. Bunları süzgüye koyup presliyoruz ve suyunu alıyoruz. Suyunu aldıktan sonra yine kaynama aşaması var. Hiçbir şey yok bunda. Sadece suyunu kaynatarak pekmezi yoğunlaştırıyoruz. Kıvamına gelince kazandan çıkartıyoruz ve soğumaya alıyoruz. Bir gün dinlenme süreci için bekletiyoruz. Ondan sonra da kavanozlara şişeliyoruz."

Önceki yıllarda Ayvacık bölgesinde armut pekmezi üretildiğini de ifade eden Gürel, "Deveci armudu pekmezimize bölgeden talepler oluyor. Bu pekmezi eskiler yapıyormuş. Üzüm pekmezi bizim bu bölgede daha çok üretilir. Daha önceki yıllarda burada çok armut üretildiğinden dolayı pekmezi de yapılıyormuş. Tabi hava şartlarından dolayı ağaçlar kurumuş. Biz tekrar armuda dönüş yaptık. Bana ürettiğim armut pekmezini soruyorlar. Yani bir talep de var. Tadı da güzel ve tamamen doğal" dedi. Gürel, ürettiği deveci armudu pekmezini kilosu 30 liradan satışa sunacağını belirtti.