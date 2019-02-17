Doluoğlu'nun Kitabı 'Çomaç' Tanıtıldı
1 saat önce
MERSİN'in Anamur ilçesinde, emekli Edebiyat Öğretmeni Aydın Doluoğlu'nun kaleme aldığı 'Çomaç' isimli kitap, törenle tanıtıldı.
MERSİN'in Anamur
ilçesinde, emekli Edebiyat
Öğretmeni Aydın
Doluoğlu'nun kaleme aldığı 'Çomaç' isimli kitap, törenle tanıtıldı.
Kitap tanıtım törenine Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe
, Bozyazı
Belediye Başkanı Mehmet Ballı
, STK
başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aydın Doluoğlu, kitabında Anamur'un kültürü ve tarihini anlattığını dile getirdi. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, Doluoğlu'na bu edebi çalışması için teşekkür etti.
Program Doluoğlu'nun kitabını imzalaması ile sona erdi. - Nalanamurmersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:29 Kaynak: DHA
Eziyet Görüntülerinin Ardından Eşeğin Sahibi Konuştu: Eşeğimi Emekli Ediyorum
Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor
Gurbetçi Vatandaş, Can Dündar'ın Yüzüne Haykırdı: Sen Vatan Haini Değil misin?
Belediye Başkanı'nın, Cami İçerisinde Yaptığı Program Tepki Çekti