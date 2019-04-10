Doluya Karşı Halı ve Kilimli Koruma

Gaziantep'te yapılan dolu uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını kilim ve halılarla örterek önlem aldı.

Gaziantep'te yapılan dolu uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını kilim ve halılarla örterek önlem aldı.



Gaziantep'te yapılan şiddetli dolu uyarısının ardından Nizip, Yavuzeli, Araban ve Oğuzeli ilçelerinde vatandaşlar sokağa park ettikleri araçlarını kendilerine has yöntemlerle doludan korumaya çalıştı. Vatandaşlar evlerinden getirdikleri kilim ve halılarla araçlarının üzerini örterek doludan korumaya çalıştı. Kent merkezinde gece boyu şiddetli yağış etkili olurken beklenen dolu ise yağmadı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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