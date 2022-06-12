Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada - Son Dakika
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Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada

12.06.2022 22:18
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda doluya yakalanan motosiklet sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda doluya yakalanan motosiklet sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Karadeniz'de yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Ardeşen ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Sırt Yaylası'nda 5 motosikletçi dolu yağmasıyla zor anlar yaşadı. Sığındıkları alanda ateş yakarak dolu yağışının geçmesini bekleyen motosikletçiler, dolu ve yağmurun ardından yayladan indi. Motosiklet sürücüleri doluya yakalandıkları anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.


Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada - Son Dakika

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