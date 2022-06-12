Doğu Karadeniz 'de yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Ardeşen ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Sırt Yaylası'nda 5 motosikletçi dolu yağmasıyla zor anlar yaşadı. Sığındıkları alanda ateş yakarak dolu yağışının geçmesini bekleyen motosikletçiler, dolu ve yağmurun ardından yayladan indi. Motosiklet sürücüleri doluya yakalandıkları anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada - Son Dakika

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